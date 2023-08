Anna Lewandowska nagle zaprzestała aktywności w social mediach i od blisko dwóch tygodni nie odzywa się do fanów. Agata Rubik "domyśla się", co może być tego przyczyną.

Anna Lewandowska na swoim Instagramie zgromadziła ponad pięciomilionową widownię, co jest jednym z najlepszych wyników w polskim show biznesie. Trenerka przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że każdego dnia odzywa się do nich, a jakieś dłuższe przerwy w aktywności w social mediach dotychczas jej się nie zdarzały. Aż do teraz.

Anna Lewandowska od blisko dwóch tygodni jest nieaktywna na Instagramie, a fani bardzo martwią się, co może być tego przyczyną. Teraz głos w tej sprawie zabrała Agata Rubik. Ukochana Piotra Rubika podzieliła się swoją teorią po tym, jak dostała mnóstwo komentarzy od fanów w tej sprawie, podczas swojej transmisji na Instagramie.

Co się dzieje z Anną Lewandowską? Agata Rubik ma swoją teorię

Z każdym kolejnym dniem nieobecności żony Roberta Lewandowskiego na Instagramie, fani coraz bardziej martwią się o Annę Lewandowską. Trenerka nagle zniknęła z social mediów i do tej pory nie zamieściła żadnych wyjaśnień w tej sprawie. Nic więc dziwnego, że internauci bardzo niepokoją się tą sprawą, bo przecież dotychczas gwiazda zamieszczała relacje codziennie. Nic również nie wskazywało na to, że Anna Lewandowska nagle zniknie z sieci. Jej ostatni post na Instagramie, zamieszczony blisko dwa tygodnie temu, pokazywał rodzinną sielankę.

Co zatem się mogło stać? Zaniepokojeni fani postanowili ostatnio zapytać o to Agatę Rubik, która organizowała w swoich social mediach live'a. Gdy gwiazda zobaczyła mnożące się komentarze na ten temat, zdecydowała się zabrać głos. Według jej teorii, być może Anna Lewandowska postanowiła po prostu odpocząć od Instagrama, by spokojnie spędzić czas z rodziną.

- Może po prostu chciała spędzić trochę czasu z rodziną. Domyślam się, ja po sobie wiem, że bycie aktywnym na Instagramie jest wyczerpujące i po prostu po takim czasie chciała odpocząć - stwierdziła Agata Rubik.

Co sądzicie na ten temat? Myślicie, że teoria Agaty Rubik się sprawdzi? Jedno jest pewne - wszyscy z niecierpliwością czekają na powrót Anny Lewandowskiej do social mediów, a gdy ten moment w końcu nastąpi, gwiazda z pewnością nie uniknie pytań na temat tego, czym była spowodowana jej nieobecność na Instagramie.

