Anja Rubik jest najbardziej znaną polską modelką. Do tej pory żadna z naszych rodaczek nie zaszła tak daleko. Portal The Fashion Spot zorganizował właśnie ranking najlepszych modelek świata. Polka nie tylko znalazła się w pierwszej trójce, ale zajęła w nim pierwsze miejsce!

Twórcy rankingu wzięli pod uwagę kilka kryteriów. I tak sprawdzili liczbę magazynów, w których pojawiały się poszczególne modelki ( a tych Rubik ma na koncie 59), ilość pokazów, w których brały udział, ilość fanów na portalach społecznościowych oraz wyszukiwanie w internecie.

Choć więc Freja Beha pojawiła się na większej ilości okładek, wystąpiła też jak Constance Jablonski na większej ilości pokazów mody, to nie one zwyciężyły w rankingu. Anja zdeklasowała swoje rywalki niemal 55 tysiącami fanów. Takim wynikiem, nie mogła pochwalić się żadna z nich.

To prawdziwy powód do dumy.

