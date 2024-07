Anja Rubik jest gwiazdą najnowszego wydania magazynu "Flesz". Czy top modelka wróci do swojego męża? Jakiś czas temu para postanowiła się rozstać. Niedawno jednak spędzili wspólnie święta i Nowy Rok. Czy to dobry czas na powrót do siebie?

Reklama

Anja Rubik na okładce "Flesza"

Co jeszcze w numerze? Zapracowana Małgorzata Rozenek. Nie dość, że poprowadzi nowy program "Project Lady", to szykuje się do ślubu! Zapowiada się rok pełny wyzywań.

Ponadto -nowości z życia Moniki Kuszyńskiej, Bartosza Węglarczyka, Małgorzaty Kożuchowskiej oraz Mateusza Gesslera - jurora programu "MasterChef Junior".

A także - garść modowych i urodowych porad i trendów! Najlepsze okazje z sieciówek - nawet do -60%, a także idealne buty na karnawał!

A to wszystko w cenie 1,99 zł! Od jutra w sprzedaży!

Zobacz także

Zobacz także: Gessler wycofał się z nowego show Polsatu! A miał powtórzyć wielki sukces Magdy

Ana Rubik na okładce Flesza

Anja Rubik wróci do męża? Spędziła z nim święta!

Reklama

Anja Rubik