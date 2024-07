Ostatnio Anja Rubik gościła w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej - "Magiel Towarzyski". Modelka została zapytana o komentarze internautów, którzy na portalach społecznościowych porównują jej twarz do końskiej. Rubik przyznała, że to jest straszne. Zobacz: Magiel towarzyski: Korwin: Kobiety o twarzy konia nie wymyślili internauci. Rubik: To jest straszne

Teraz najsłynniejsza polska modelka pojawi się na okładce poniedziałkowego "Flesza". Rubik ostrzega nastolatki i opowie o ciemnych stronach pracy w jej zawodzie. Co jeszcze w numerze? Już niedługo urodziny Anny Muchy, a w magazynie informacja o tym, co chciałaby otrzymać aktorka. Poza tym do numeru zostanie dołączony specjalny dodatek o modzie, gdzie znajdziecie najmodniejsze trendy na wiosnę.

Magazyn "Flesz do kupienia już od jutra w każdym kiosku.

