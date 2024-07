Nie spodziewaliśmy się, że Anja Rubik lubi tak bardzo jeść. Według zapewnień mamy topmodelki, Rubik potrafi zjeść niewyobrażalną ilość świeżego chleba z masłem. Mieszkając w Stanach, Anja ogranicza ilość spożywanych posiłków, ale kiedy przyjeżdża do Polski nie ma już taryfy ulgowej.



- Potrafi zjeść prawie osełkę masła dziennie - tłumaczy mama gwiazdy w rozmowie z "Galą".



Co na to Anja? Modelka twierdzi, że zbędne kilogramy zbija ćwiczeniami. 10 minut dziennie jest lepsze niż godzina ćwiczeń dwa razy w tygodniu.



Zgadzacie się?



