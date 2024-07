1 z 5

Grzesiek z "Rolnik szuka żony" pokazał swoim fanom, w jakich butach jego żona wybrała się na spacer po gospodarstwie. Ostatnio rolnicy, którzy wzięli udział w drugiej edycji wielkiego hitu TVP musieli zmierzyć się z hejtem internautów po tym, jak w sieci pochwalili się wspólną fotką w traktorze. Fani zarzucili im, że wyglądają zbyt dobrze, jak na pracę w gospodarstwie.

Już widzę tą gwiazdę jak w tipsach i wystrojona się wozi po polu, dajcie spokój.. Lans dla miastowych- komentowali wówczas internauci.

Teraz rolnik pokazał kolejne zdjęcie swojej żony, a dokładnie jej... kaloszy, w jakich odwiedziła go podczas pracy w polu. Wygląda na to, że Ania to bardzo stylowa rolniczka! Żona Grześka pozuje bowiem w bardzo dziewczęcych butach w groszki. Takie same można kupić za 146 złotych. Zobaczcie sami!

