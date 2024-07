Wczoraj na uroczystej Gali Mistrzów Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców minionego roku. Najlepszym okazał się bezapelacyjnie Kamil Stoch, który na imprezie pojawił się z piękną żoną. Przypomnijmy: Stoch triumfował wczoraj na Gali Mistrzów Sportu. Jego żona zadała szyku

Na drugim miejscu uplasował się siatkarz, Mariusz Wlazły. To m.in. dla niego i dla innych gości zaśpiewała gwiazda muzyczna wieczoru - Anna Wyszkoni. Piosenkarka zadedykowała wszystkim sportowcom piękny utwór "People Help the People". Tuż po, zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z Mariuszem, którym pochwaliła się na Facebooku. Przy okazji nawiązała do swojej przegranej w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie również przegrała niewielką różnicą głosów:

Hmmm... numer 9 i drugie miejsce, "niewielka ilość głosów różnicy"... czy Wam też to się z czymś kojarzy? Serdecznie gratuluję Mariuszowi Wlazłemu zaszczytnego drugiego miejsca, a Kamilowi Stochowi tytułu Sportowca Roku. To spotkanie było dla mnie kolejnym fantastycznym przeżyciem. Dziękuję i pozdrawiam - pisze Anna

To rzeczywiście duży zbieg okoliczności.

Gwiazdy na Gali Mistrzów Sportu: