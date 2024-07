Ania Rusowicz jest jedną z najbardziej docenianych przez krytyków wokalistką w Polsce. Charakterystyczny styl i brzmienie przysporzyło jej wielu fanów, a gwiazda wydała niedawno już swoją drugą płytę. Postanowiła też zabawić się swoim wizerunek. Przypomnijmy: Ania Rusowicz nie jest już brunetką. Piosenkarka rozjaśniła włosy

Jeszcze kilka tygodni temu wokalistka zachwycała energią i podczas wywiadów tryskała wręcz dobrym humorem. Niestety, z obozu Rusowicz dochodzą niepokojące wieści. Jak donosi serwis Interia.pl, na oficjalnym profilu Facebook Ani pojawił się w środę wieczorem dramatyczny wpis o stanie jej zdrowia, który sugerował, że istnieje nawet zagrożenie jej życia!

W związku z poważnymi problemami zdrowotnymi Ani Rusowicz, zmuszeni jesteśmy odwołać wszystkie działania Artystki w ciągu najbliższych dni. Liczymy, że sytuacja zdrowotna Ani niedługo się unormuje i będziemy w stanie przekazać Państwu dobre wieści, tymczasem lekarze zabraniają naszej podopiecznej jakiejkolwiek aktywności fizycznej, zagraża to bowiem w obecnej chwili jej zdrowiu, a nawet życiu - można było przeczytać w oświadczeniu.

Wpis jednak zniknął kilka godzin później. Prawdopodobnie była to reakcja na komentarze zaniepokojonych fanów, którzy koniecznie chcieli się dowiedzieć, co dolega ich idolce. Pojawiło się za to krótkie sprostowanie.

Post został usunięty, bo nie chcieliśmy wywoływać większego niepokoju wśród fanów i znajomych. Pragniemy uspokoić wszystkich, którzy od wczoraj dopytują się troskliwie o zdrowie Ani Rusowicz. Ania znajduje się pod opieką lekarzy i niedługo będziemy mogli poinformować o stanie zdrowia naszej podopiecznej. Dziękujemy za wsparcie - uspokajał management Rusowicz.

Faktem jest jednak, że Ania Rusowicz odwołała większość najbliższych koncertów. Życzymy zdrowia!

