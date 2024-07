Przed Anną Muchą stoi kolejne zadanie – ambasadorka marki podjęła wyzwanie Reebok EasyTone, w czasie którego zamierza udowodnić, że codzienna aktywność, regularny trening i zrównoważona dieta, połączone z noszeniem obuwia Reebok EasyTone, pomagają utrzymać ciało w dobrej formie w wymierny sposób.



Aktorka już niejednokrotnie udowodniła, że nie boi się wyzwań i z uporem dąży do postawionego celu. W ramach swojego nowego zadania postanowiła podejść do tematu bardziej holistycznie i zdecydowanie zmienić swój styl życia. Ania pokaże, w jaki sposób można prowadzić zdrowy i aktywny styl życia, a także jak wpływa to na nasze samopoczucie i sylwetkę. Udowodni, że wbrew powszechnym przekonaniom, troska o zgrabną figurę nie musi wiązać się z ogromnym wysiłkiem na siłowni, wyrzeczeniami i ciągłą głodówką. Każda kobieta może w prosty i przyjemny sposób zadbać o swoje ciało.



Zobacz sportowe propozycje Reebook, idealne do codziennych treningów:

