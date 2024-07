Anna Lewandowska, choć do porodu już naprawdę zostało niewiele czasu, postanowiła obejrzeć sobotni mecz swojego męża z trybun.

Ania Lewandowska zasiadła na trybunach z koleżankami - m.in. Aleksandrą Dec. Razem obejrzały świetny mecz rozegrany przez Roberta, który strzelił dwa gole.

Zobacz zdjęcie, które wrzuciła Ania Lewandowska:

Drugi gol padł z rzutu karnego, po faulu na Robercie bramkarza Borussii.

Niestety, starcie to było dla kapitana polskiej reprezentacji na tyle dotkliwe, że musiał zejść z boiska z urazem barku. Czy to stawia pod znakiem zapytania jego występ 12 kwietnia w meczu przeciw słynnemu Realowi Madryt? Tak sugerowały pierwsze wpisy ekspertów.

Nic dziwnego, że obserwatorki profilu Ani na Instagramie są mocno zaniepokojone:

Dużo zdrowia dla Roberta! @_rl9 trzymaj się!

Mam nadzieje, ze z @rl9 wszystko ok

@annalewandowskahpba take care with lewy we need him in Madrid match! ???????????? (Anna zaopiekuj się Lewym, potrzebujemy go na mecz w Madrycie)