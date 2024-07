Ania Lewandowska stara się codziennie trenować, by zachować dobrą formę i oczywiście wysportowaną sylwetkę. Czasem jednak pozwala sobie na chwilę relaksu. Leniwe sobotnie popołudnie to idealna okazja, żeby wybrać się na spacer, a przy okazji wyskoczyć do ulubione kawiarni. Lewandowska pochwaliła się właśnie takim zdjęciem na Instagramie.

#happy #saturday #smile #positive #life #healthy #healthyplanbyann #annalewandowska - napisała Ania pod zdjęciem.

Fani są zachwyceni Anią i jej weekendową stylizacją! Większość w szczególności zachwyca się jej oryginalnymi butami!

Wy też jak Ania odpoczywacie w weekend? A może jak redakcja Party.pl pracujecie? ;)

Leniwe sobotnie popołudnie to jest to!

Ania pozwala sobie czasem na relaks. Ale trening kilka razy w tygodniu to i tak obowiązek!