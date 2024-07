Anna Lewandowska to zapalona miłośniczka wszelkich sportów - od judo (kiedyś trenowała je profesjonalnie), przez piłkę nożną (ta miłość związana jest oczywiście z miłością do Roberta Lewandowskiego ;)) aż po bieganie! Jogging to dla Ani nie tylko trening cardio, ale również rozrywka! Ania uwielbia biegać jeszcze bardziej, kiedy towarzyszy jej przy tym Robert! A jeśli dodamy do tej dwójki idealnej jeszcze jednego sportowca, mieszanka robi się wybuchowa!

Ania Lewandowska wrzuciła na Instagram zdjęcie z jej ukochanym Robertem oraz z Cezarym Kucharskim, polskim piłkarzem, grającym na pozycji pomocnika i napastnika, reprezentantem Polski. Kucharski zaczął swoją karierę od gry w 1989 w Orlętach Łuków, potem grał w Legii Warszawa, a następnie przez jeden sezon w hiszpańskim Realu Sporting de Gijón. W sezonie 2003/2004 był zawodnikiem greckiego Iraklisu Saloniki.

Niedzielne ☀️✌????️ bieganie --> w takim towarzystwie to najlepsza motywacja ????????????????????????

Oznacz osobę, która Cię motywuje! PODAJ DALEJ! - napisała Ania na Instagramie.

Fani Ani są zachwyceni zdjęciem Lewandowskiej! Bieganie, i to w takim towarzystwie to na pewno sama przyjemność!

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z Robertem i z Cezarym Kucharskim!

Ania to prawdzita "fit woman"!

Sport jest całym jej życiem, dlatego Ania może się pochwalić idealną figurą