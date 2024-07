1 z 5

Ania i Robert Lewandowscy z okazji Dnia Dziecka pokazali nowe zdjęcie z malutką córeczką! Klara już za trzy dni będzie miała miesiąc. Na pięknej fotografii, z innymi rodzicami, wtula się w swoją mamę, a dumny tata stoi obok. Zobaczcie!

Wyjątkowy Dzień Dziecka Anny i Roberta Lewandowskich - nowe zdjęcie Klary!

To wyjątkowy Dzień Dziecka dla państwa Lewandowskich. Po raz pierwszy świętują go jako rodzice! Klara Lewandowska jest ich oczkiem w głowie. Ma zaledwie miesiąc, a jej rodzice otoczyli ją mnóstwem pięknych rzeczy, ale przede wszystkim i co najważniejsze - ogromną miłością!

Co Ania pisze o tym dniu?

Dzień dziecka ???? nabiera innego znaczenia! Wszystkim słodziakom życzymy dużo uśmiechu! - napisała na Instagramie.

