Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik szuka żony będą mieli dziecko? Jakiś czas temu wpis Grzegorza sprawił, że wszyscy fani tej pary zaczęli się cieszyć.

Kierunek Bieszczady. Przystanek Łańcut. A wieczorem wóda i mecz...przynajmniej ja, bo moja żona to jakiś soczek i lody z musztardą wybrała - napisał na swoim Facebooku Grzegorz.

Ale para oficjalnie nie potwierdziła, żeby Ania była w ciąży. Jedna z fanek w komentarzach odniosła się do innego programu - "Chłopaki do wzięcia", gdzie jedna z bohaterek powiedziała, że jak ją boli ząb to znaczy, że jest w ciąży.

Aśka z chlopaków haha,boli mnie ząb ,jestem w ciazy - napisała jedna z fanek (pisownia oryginalna).

Grzegorz odpowiedział.

Update : Anię nie boli ząb :( - czytamy na Facebooku Grzegorza Bardowskiego.

No cóż. Na razie Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony bawią się z fanami programu Rolnik szuka żony i raz coś sugerują, potem wycofują. Umieją podsycać ciekawość i zainteresowanie swoimi osobami. Na razie poinformowali, że wracają z krótkich wakacji z Bieszczad, bo trzeba zbierać buraki, o których nakręcili jeden z odcinków swojego bloga.

Znowu my. Bo kogo innego na tym profilu możecie zobaczyć? ;-) Bieszczady są piękne i gdyby nie jutrzejszy dzień buraka cukrowego do którego docelowo zmierzamy, na pewno byśmy zostali tu dłużej. /zbieramy siły na żniwa.

A wy co sądzicie, będzie dziecko czy nie? :)

Ania Grzegorz Bardowscy na wakacjach.

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony kręcą rolniczego bloga.