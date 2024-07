P { margin-bottom: 0.21cm; }

Paweł Szakiewicz z pierwszej edycji Rolnik szuka żony ożenił się tydzień temu z Martyną, dziewczyną ze swojego sąsiedztwa. Para była gośćmi w Pytaniu na śniadanie, aby opowiedzieć jak doszło do tego, że są razem. Na początek Tomasz Kammel zadał pytanie: dlaczego Paweł Szakiewicz nie jest z Natalią Wodzianowską, którą wybrał w show?

Po prostu nie wyszło, różnica charakterów. Poznanie przed kamerami i to, co dalej nas łączyło, nie doprowadziło nas do szczęśliwego zakończenia - powiedział lakonicznie Paweł z pierwszej edycji Rolnik szuka żony.