Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik szuka żony będą mieli dziecko? Wskazuje na to wpis Grzegorza, który cieszy się na mecz Polska - Portugalia i jest pewny, że nie będzie na nim stronił od alkoholu, ale jego żona Ania będzie raczyła się tylko sokiem.

Reklama

Kierunek Bieszczady. Przystanek Łańcut. A wieczorem wóda i mecz...przynajmniej ja, bo moja żona to jakiś soczek i lody z musztardą wybrała - napisał na swoim Facebooku Grzegorz.

Czy pierwsze zachcianki oznaczają, że Ania jest w ciąży? Fani Rolnik szuka żony i tej pary nie mają co do tego wątpliwości i zaczęli składać im gratulacje.

Soczek i lody z musztardą? Chyba będzie mały rolnik lub rolniczka - piszą fani Ani i Grzegorza.

Ale są też inni, którzy uważają, że Grzegorz żartuje i ten wpis jest dla podpuchy. My mamy jednak nadzieję, że to prawda, bo fajnie będzie jak z takiej miłości narodzi się zdrowe dziecko i przyszły nowy rolnik. Poza tym para wspominała już, że szybko chce się postarać o dzieci. Ania i Grzegorz Bardowscy wzięli ślub 16 kwietnia 2016 roku i byli pierwszą parą, o której od początku do końca było wiadomo w programie, że ta znajomość zakończy się ślubem :). Czas zatem na dzieci.

Przyszłym rodzicom gratulujemy i czekamy na oficjalne potwierdzenie, że Ania jest w ciąży.

Zobacz także

Zobacz także: "I ślubuję ci..." Najnowsze zdjęcia ze ślubu kościelnego Ani i Grzegorza z Rolnik szuka żony!

Cały czas zakochani, a minął zaledwie rok, jak się znają.

Reklama

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony zostaną rodzicami?