Ania Dąbrowska będzie reprezentantką Polski podczas konkursu Baltic Song Contest 2016 czyli Bałtyckiego Festiwalu Piosenki! W poprzednich latach reprezentowali nas m.in. Stashka, Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak czy Ich Troje. Teraz czas na Anię Dąbrowską!

Ania Dąbrowska podczas konkursu zaprezentuje dwa utwory: „Nieprawda” i „W Głowie” których jest współautorką. Kto będzie stanowił jej konkurencję? Oto wszyscy uczestnicy Baltic Song Contest 2016:

Szwecja: Josefine Wassler „Higher” i „En endaste sekund”

Estonia: Ott Lepland „Kuula” i „Invincible”

Norwegia: Adam Douglas „I once was a honest guy” i „Steel the show”

Chorwacja: Antonela Doko „Ta ljubav” i „Onaj dan”

Łotwa: Markus Riva „Take me down” i „I Can”

Mołdawia: Doinita Gherman „Irresistible” i „Hora pe Zapada”

Rumunia: Klyde „Ama” i „All your love”

Hiszpania: Maika Barbero „The Reason” i „Under your own rules”

Szwecja: Petra Kvanna „The blues and I” i „Shine”

Gdzie oglądać, jak głosować?

Konkurs odbędzie się w dniach 22-23 lipca 2016, a TVP pokaże retransmisję pod koniec lipca. Podczas konkursu może publiczność nie głosuje, a o wynikach konkursu decydują jurorzy. Swoją nagrodę przyznaje również publiczność festiwalu obecna w Karlshamn. Rok temu reprezentowała nas Sarsa, która zdobyła nagrodę publiczności. W 2014 roku konkurs wygrała Stashka.

Ania Dąbrowska zaśpiewa swój hit "W głowie".

Ania Dąbrowska reprezentantką Polski na prestiżowym konkursie!