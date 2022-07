Doda będzie reprezentowała Polskę. Fani Eurowizji wreszcie się doczekali!

Carmell, czyli Małgorzata Bernatowicz jedzie na Eurowizję? Córka Ewy Kasprzyk będzie reprezentować OGAE Polska w dorocznym konkursie OGAE Second Chance Contest! To Eurowizja tzw. Drugiej Szansy, czyli konkurs organizowany (od 1987 roku) przez Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji. Carmell na Eurowizji Drugiej Szansy O co chodzi z konkursem Eurowizji Drugiej szansy? Fani Eurowizji z każdego kraju wybierają swojego przedstawiciela - jednego z artystów, którym nie udało się zakwalifikować do konkursu głównego. Z Polski została wybrana Carmell i jej piosenka "Faces". W polskich preselekcjach Carmell przegrała z Kasią Moś, która będzie reprezentować Polskę w głównym konkursie Eurowizji na Ukrainie. W 2016 roku Polskę na Eurowizji Drugiej Szansy reprezentowała Margaret z piosenką Cool Me Down. Członkowie OGAE biorą udział w głosowaniu internetowym. W zeszłym roku Margaret wygrała ten konkurs dla miłośników Eurowizji. Czy Carmell powtórzy sukces Margaret? Tego dowiemy się za jakiś czas. Zobacz także: Nie tylko Kasia Moś! Kolejny uczestnik polskiej edycji "Must Be The Music" jedzie na Eurowizję! Kto? Carmell, to pseudonim artystyczny Gosi Bernatowicz, córki Ewy Kasprzyk. Carmell w polskich preselekcjach na Eurowizję uplasowała się bardzo wysoko, wyprzedziła ją tylko Kasia Moś. Carmell piosenką "Faces" wygra Eurowizję Drugiej szansy?