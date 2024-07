O stały związek w show-biznesie jest bardzo trudno, zwłaszcza w Hollywood, gdzie wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Są jednak tacy, którym się to udaje już od bardzo wielu lat. Idealnym przykładem są Angelina Jolie i Brad Pitt, którzy tworzą udaną parę już od ponad 10 lat i wychowują wspólnie gromadkę dzieci. Zobacz: Brad Pitt pierwszy raz o ślubie z Angeliną. Zdradził prawdziwe powody małżeństwa

Aktorska para poznała się na planie "Pan i Pani Smith", gdzie oboje zagrali główne role. Później stronili już od wspólnych projektów aż do teraz, kiedy Jolie postanowiła nakręcić swój pierwszy film. Scenariusz do "By the sea" zakłada, że w główne role wcieli się Jolie i Brad. W związku z tym, że zagrają małżeństwo nie brakuje odważnych scen miłosnych. W jednym z ostatnich wywiadów aktorka wyznała, jak to jest udawać bliskość i seks z własnym mężem:

Choć nie grałam samej siebie, nie było to trudne zadanie. Brad doskonale wie, czego oczekiwałam.Zresztą on nie od dziś wie, czego ja pragnę - powiedziała w MTV News.

Co ciekawe jakiś czas temu pokojówka Jolie i Pitta opowiedziała w jednej z gazet, jacy są oni w sypialni:

Oni są bardzo perwersyjni i uprawiają seks wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe.

