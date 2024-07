Nie milkną echa głośnego ślubu Angeliny Jolie i Brada Pitta. Ostatnio bardzo dużo mówiło się o decyzji dwójki popularnych aktorów o podpisaniu intercyzy. Małżeństwo w razie rozwodu uregulowało sprawy rodzinne i finansowe. Przypomnijmy: Jolie i Pitt podpisali intercyzę. Co z dziećmi i ogromnym majątkiem w razie rozwodu?

O ewentualnym rozstaniu na razie nikt nie myśli, tym bardziej, że już niedługo na ekrany kin wejdzie pierwszy od 9 lat film ze wspólnym udziałem pary. Reżyserią obrazu zajęła się sama Angelina. Akcja "By the Sea" rozgrywa się w połowie lat 70-tych we Francji. Jolie wciela się w Vanessę - byłą tancerkę, Pitt gra jej męża Rolanda – amerykańskiego pisarza. Para spędza właśnie miesiąc miodowy, odwiedzając miasteczka nad brzegiem morza. W mediach pojawiły się już pierwsze oficjalne zdjęcia z planu.

Okazuje się, że to w trakcie pracy nad tym obrazem, Angelina i Brad wzięli ślub. Jesteśmy pewni, że na ekranie zobaczymy mnóstwo namiętności i emocji. Czekacie na "By the Sea"?

