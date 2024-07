Angelina Jolie chce zniszczyć Brada Pitta?! Kolejne szokujące informacje dotyczące rozwodu najsłynniejszej pary Hollywood! W najnowszym wydaniu "Us Weekly" możemy przeczytać, że piękna aktorka chce zniszczyć swojego męża. Magazyn dotarł do osoby, która twierdzi, że Angelina Jolie ma już zaplanowaną całą strategię jak to wszystko będzie przebiegało:

Powiedziała, że go zniszczy. Jeśli coś jest zepsute, ona tego nie naprawia, tylko się tego pozbywa. Zaplanowała wszystko z zimną krwią. Złożyła dokumenty na moment przed zamknięciem sądu, żeby Brad nie mógł zareagować. Nie miał nawet prawnika. Kiedy dowiedział się o rozwodzie, płakał. Teraz nie umie się pozbierać.

Informacja o rozwodzie tej pary zaskoczyła chyba wszystkich. Podobno aktorka złożyła w sądzie pozew rozwodowy tuż przed zamknięciem instytucji, aby Brad nie zdążył zareagować. Przyczyną takiej decyzji miała być kłótnia i szarpanina Brada Pitta z ich synem Maddoxem. W pozwie aktorka podkreśliła, że chce rozwieść się z aktorem ze względu na różnice co do wychowywania dzieci.

