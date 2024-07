Po zwycięstwie Anety Zając w "Tańcu z Gwiazdami" wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby aktorka zrobiła zawrotną karierę i wykorzystała swoje pięć minut. W międzyczasie jednak Zając zwolniła dotychczasową menadżerkę, a tabloidy zaczęły spekulować, że ta decyzja może ją sporo kosztować. Przypomnijmy: U Zając jednak nie tak różowo. Może stracić lukratywne kontrakty

Wszystko wskazuje na to, że spekulacje te były mocno przesadzone, a kariera Anety ma się dobrze. Między bajki można włożyć też historię o zaprzepaszczonych kontraktach. Jak informuje "Party", Zając wystąpi w reklamie marki ASUS i promować będzie laptopy do pracy mobilnej. Co ciekawe, firma zaprosiła też do współpracy tanecznego partnera gwiazdy, Stefano Terrazzino. To jednak nie koniec - już pod koniec wakacji aktorka weźmie udział w zdjęciach do nowego serialu Polsatu.



To prawda. Aneta będzie promować laptop do pracy mobilnej - potwierdza w rozmowie z magazynem Karolina Maria Siudyła, nowa menadżerka Anety.

Natomiast już 29 czerwca w Krakowie odbędzie się charytatywny mecz koszykówki, gdzie staną naprzeciwko siebie ekipa gwiazd pod wodzą Marcina Gortata i drużyna Wojska Polskiego. W Gortat Team wystąpi m.in. właśnie Aneta Zając.

