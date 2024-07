Reklama

Prasa nieustannie też poświęca wiele miejsca życiu uczuciowemu Anety. Najpierw przypisywano jej romans ze Stefano Terrazzino, który partnerował jej w "TzG". Podczas ostatniego festiwalu Top Trendy z kolei często towarzyszył jej tajemniczy przystojniak. Mężczyzna nie odstępował Zając na krok, a paparazzi przyłapali ich na wspólnych spacerach i bankiecie po koncercie. Jak informuje magazyn "Party", to jednak nie nowy adorator aktorki, a jedynie jej stylista. Sama Zając również skomentowała domysły prasy.



Łączy nas miłość... do ubrań, bo ten "domniemany ukochany" to mój zaprzyjaźniony stylista Kuba Kołaczek - śmieje się gwiazda w rozmowie z "Party".

Tak Aneta i Kuba spędzali czas w Sopocie. Ładna byłaby z nich para?

