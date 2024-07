1 z 6

Aneta Sablik wzięła ślub! Piosenkarka, która w 2014 roku wygrała niemieckiego "Idola", pochwaliła się tym radosnym wydarzeniem na Instagramie. Aneta Sablik wyszła za mąż 12 stycznia za wieloletniego partnera, Kevina Zubera. Jak piękna para wyglądała tego dnia?

Aneta Sablik wzięła ślub!

Aneta Sablik i Kevin poznali się w 2012 roku w Niemczech. Kevin jest muzykiem. Aneta Sablik uszyła suknie w Bielsku-Białej, swoim rodzinnym mieście. Artystka wyglądała naprawdę zachwycająco! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

Aneta Sablik chce jechać na Eurowizję 2017

O Anecie znów jest głośno w Polsce ze względu na jej zgłoszenie do konkursu Eurowizji 2017. Sablik do TVP wysłała utwór "Ulalala", który zbiera dość pozytywne recenzje. Aneta zaśpiewała niedawno swoją propozycję w "Dzień Dobry TVN" - jeśli TVP da jej szansę wystąpienia w polskich preselekcjach (które już 11 lutego), to ma spore szanse na zwycięstwo!

