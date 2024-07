Aneta Sablik od kilku tygodni święci triumfy w programie "Deutschland sucht den Superstar", czyli niemieckiej wersji znanego na całym świecie "Idola". Polka dostała się do finałowej dziesiątki, dzięki czemu miliony widzów w Niemczech mogą śledzić jej występy na żywo. Jeden z nich pochwaliła sama Anastacia, której utwór wykonywała Sablik. Przypomnijmy: Anastacia kibicuje Polce. Ogląda jej występy w popularnym talent-show

W ostatnim odcinku Aneta zaśpiewała "Wake Me Up" Avicii oraz "Survivor" Destiny''''''''s Child i była bliska opuszczenia show. Ostatecznie wokalistka wygrała jednak z konkurentem z programu Richardem Schloeglem i tym samym awansowała do finałowej trójki. Dzięki temu jej szanse na wygranie 500 tysięcy euro i kontrakt płytowy są naprawdę realne. Gwiazda ma za sobą niezwykłe poparcie widzów, którzy w przeciwieństwie do Dietera Bohlena z zespołu Modern Talking wspierają ją od samego początku.

Finałowe zmagania trójki już w najbliższy weekend, 3 maja. Kibicujecie jej?

Aneta Sablik w finale programu: