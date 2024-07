Andżelika Piechowiak postanowiła wykorzystać przerwę w nagraniach do serialu "M jak miłość" i spełnić swoje marzenie. Spotkać się z Polą Negri na Walk Of Fame w Los Angeles. Aktorka i jej partner Rafał Olejniczak wylecieli do San Diego przed sylwestrem. Zwiedzili miasto w klimacie meksykańskim i odwiedzili polską stylistkę Veronikę Howard, która wyjawiła Andżelice co jest teraz modne w Kalifornii.

Reklama

Sylwestra spędzili już w Los Angeles, a Nowy Rok zaczęli od wycieczki po Universal Studios. To tam powstają setki wspaniałych filmów, a sztuka w genialny sposób łączy się z rozrywką.

- Niesamowicie wzruszającym momentem było też odnalezienie gwiazdy z napisem Pola Negri na Walk of Fame w LA. Dla mnie jako aktorki wiele to znaczyło i zdjęcie z nią będzie moim ulubionym - powiedziała Andżelika.

Reklama

Wakacje jeszcze trwają. Para chce naładować się pozytywną energią przed nowymi zadaniami w 2013 roku. Przed nimi dalsza cześć Kalifornii. Andżelika Piechowiak zaraz po powrocie pojawi się na deskach teatru Kamienica i na planie serialu "M jak miłość".