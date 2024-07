Andrzej Piaseczny teraz mocno promuje swoją nową płytę. Z tej okazji był miedzy innymi w zeszłym tygodniu u Kuby Wojewódzkiego. Panowie rozmawiali nie tylko o muzyce. Przez chwilę wspominali ich wspólną przyjaciółkę, Anię Przybylską. Zobacz: Piasek u Wojewódzkiego wspomina Przybylską: Minęło trochę czasu. Zawsze o niej mówię, gdy...

Dzisiaj Piasek pojawił się u "Ogniu Pytań", gdzie odpowiedział na serię zabawnych i niewygodnych pytań. Prowadzący zapytali go między innymi o to, którą z wielkich artystek woli. Oczywiście chodziło o Edytę Górniak i Justynę Steczkowską, które nieoficjalnie ze sobą rywalizują, co było widać między innymi w programie "The Voice of Poland". Odpowiedź Piasecznego była natychmiastowa:

Justyna Steczkowska.

Jak widać Edyta nie ma zbyt wielu fanów w branży.

