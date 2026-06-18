Andrzej Piaseczny od lat znany jest ze swojej muzycznej wrażliwości i hitów, które podbijały muzyczne listy przebojów. W 2021 roku, w wieku 50 lat piosenkarz postanowił wyjawić fanom prawdę o swojej orientacji seksualnej, wydając piosenkę "Miłość" opowiadającą o relacji dwóch mężczyzn. Po latach wokalista po raz kolejny wypowiedział się na temat swojego życia prywatnego oraz poglądów, tym razem wspominając już o ślubie.

Andrzej Piaseczny oficjalnie zabrał głos ws. ślubu z partnerem

Andrzej Piaseczny w podcaście "WojewódzkiKędzierski" został zapytany przez Kubę Wojewódzkiego o temat związków partnerskich w Polsce oraz transkrypcji zawieranych za granicą małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach.

Jak przyjmujesz polityczną batalię o rejestrację małżeństw zawartych za granicą, w polskich księgach stanu cywilnego, która pozwala na uzyskanie krajowego aktu małżeństwa? Czy to jest upokarzające, że musimy robić jakieś rondo, by obejść konstytucję? Czy chcesz skorzystać ze swoim partnerem z tego? zapytał dziennikarz.

Na tak zadane pytanie Piaseczny zajął stanowisko w sprawie, która w ostatnich miesiącach wywoływała w Polsce sporo emocji.

Nigdy nie byłem rewolucjonistą i mnie daleko jest do barykad, do oręża i sztandaru, dlatego też nie do końca jestem lubiany, jeśli chodzi o te tematy. Ja jestem za filozofią małych kroków, godzeniem się, trochę obejdźmy, żeby uzyskać - taką mam naturę. Oczywiście uznaję to, że czasem trzeba wziąć ten sztandar i im pomachać. (...) Wszystko, co doprowadza nas do celu, jest właściwe. (...) Jedna i druga droga są dobre powiedział Piaseczny.

Po tak skonstruowanej wypowiedzi wokalisty Wojewódzki postanowił dopytać wprost, czy wobec tego Piaseczny planuje wziąć ślub ze swoim partnerem, na co piosenkarz odpowiedział wprost:

Tak.

W dalszej części rozmowy panowie zgromadzeni w studiu podjęli też temat Karola Nawrockiego.

Andrzej Piaseczny gorzko podsumował Karola Nawrockiego

W kontekście ostatnich wydarzeń politycznych związanych z kwestią związków partnerskich w Polsce Wojewódzki zadał Piasecznemu pytanie o Karola Nawrockiego, a dokładnie o to, czego prezydent RP nie wie o związkach jednopłciowych.

Myślę, że w ogóle niewiele wie, ale też wszedł w takie buty, z których nigdy nie wychodził. (...) Jest wielu ludzi, którzy, dopóki nie spotkają się w rodzinach, wśród najbliższych przyjaciół z gejami, lesbijkami osobami trans, nie zobaczą, że to są ludzie, to przedstawiają ich sobie jako dziwaków, osoby posiadające zupełnie inne DNA niezbliżone do ludzkiego zabrał głos Piaseczny.

Jednocześnie piosenkarz zwrócił uwagę na fakt, że wśród członków zagranicznej prawicy, w przeciwieństwie do polskiej, oficjalnie funkcjonują osoby homoseksualne.

Jest tam bardzo wielu gejów, którzy po prostu są nimi oficjalnie. Nie jest to żaden problem, kwestia światopoglądowa dodał Piaseczny.

W tej samej rozmowie Andrzej Piaseczny wypowiedział się też na temat związków sprzed coming-outu.

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