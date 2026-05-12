Andrzej Piaseczny od lat zachwyca na polskiej sceny muzycznej. Jego piosenki nucone są przez miliony Polaków, którzy chętnie oglądali też piosenkarza w roli wokalnego trenera w programach telewizyjnych takich jak m.in. "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Warto też zaznaczyć, że równo 25 lat temu wystąpił na Eurowizji. Co sądzi o tegorocznej reprezentantce Polski? Andrzej Piaseczny podsumował piosenkę Alicji Szemplińskiej.

Andrzej Piaseczny powiedział to wprost o piosence Alicji Szemplińskiej na Eurowizji

Andrzej Piaseczny, jako artysta z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i telewizyjnym, w rozmowie z Party.pl postanowił odnieść się do tegorocznej reprezentantki Polski w konkursie Eurowizji. Zapytany o piosenkę Alicji Szemplińskiej "Pray", z którą zawalczy polska wokalistka, powiedział wprost:

Wydaje mi się, że to nie jest specjalnie eurowizyjna piosenka, ale ok! (...) Nie to, żebym się nie zgadzał z wyborem, wszystko dobrze. Na Eurowizji zdarzają się bardzo różne piosenki. Takie, które starają się wstrzelić w gusta chwilowe, albo być zupełnie przeciw tym gustom podsumował Piaseczny.

Jednak chwilę później zaznaczył, że mimo to ogromnie docenia kunszt wokalny Szemplińskiej i będzie trzymać kciuki za młodą gwiazdę w międzynarodowym konkursie.

Jak sobie poradzi Alicja? Trzymamy kciuki zawsze za wszystkich. Ja raczej jestem taką osobą, która nie podkłada nikomu nogi, a wręcz przeciwnie. Alicja genialnie śpiewa. A co jej się uda zrobić? A co to ma za znaczenie. Niech po prostu wyjdzie i świetnie zaśpiewa. I tyle zakończył Piaseczny.

W wideo powyżej Andrzej Piaseczny uzasadnia swoją gorzką ocenę piosenki Alicji Szemplińskiej "Pray".

