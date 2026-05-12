Eurowizja 2026: Andrzej Piaseczny gorzko o piosence Alicji Szemplińskiej. Powiedział to wprost
Andrzej Piaseczny, znakomity polski wokalista i piosenkarz, zdecydował się na skomentowanie wyboru piosenki Alicji Szemplińskie na Eurowizję 2026. Młoda gwiazda już dziś wieczorem wystąpi w półfinale konkursu i zawalczy o przejście do finału. Co na temat Szemplińskiej powiedział nam Piaseczny? Sprawdźcie.
Andrzej Piaseczny od lat zachwyca na polskiej sceny muzycznej. Jego piosenki nucone są przez miliony Polaków, którzy chętnie oglądali też piosenkarza w roli wokalnego trenera w programach telewizyjnych takich jak m.in. "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Warto też zaznaczyć, że równo 25 lat temu wystąpił na Eurowizji. Co sądzi o tegorocznej reprezentantce Polski? Andrzej Piaseczny podsumował piosenkę Alicji Szemplińskiej.
Andrzej Piaseczny, jako artysta z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i telewizyjnym, w rozmowie z Party.pl postanowił odnieść się do tegorocznej reprezentantki Polski w konkursie Eurowizji. Zapytany o piosenkę Alicji Szemplińskiej "Pray", z którą zawalczy polska wokalistka, powiedział wprost:
Wydaje mi się, że to nie jest specjalnie eurowizyjna piosenka, ale ok! (...) Nie to, żebym się nie zgadzał z wyborem, wszystko dobrze. Na Eurowizji zdarzają się bardzo różne piosenki. Takie, które starają się wstrzelić w gusta chwilowe, albo być zupełnie przeciw tym gustom
Jednak chwilę później zaznaczył, że mimo to ogromnie docenia kunszt wokalny Szemplińskiej i będzie trzymać kciuki za młodą gwiazdę w międzynarodowym konkursie.
Jak sobie poradzi Alicja? Trzymamy kciuki zawsze za wszystkich. Ja raczej jestem taką osobą, która nie podkłada nikomu nogi, a wręcz przeciwnie. Alicja genialnie śpiewa. A co jej się uda zrobić? A co to ma za znaczenie. Niech po prostu wyjdzie i świetnie zaśpiewa. I tyle
Przypominamy, że wiadomo już, jak będzie wyglądał występ Polski na Eurowizji 2026.
