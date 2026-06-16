Kamil Grabara, bramkarz i reprezentant Polski, ożenił się z Dominiką Robak. Uroczystość odbyła się w piątek 12 czerwca 2026 roku nad Jeziorem Słupeckim, w scenerii hotelu ATHOTEL35. O ślubie poinformował burmistrz Słupcy Jacek Szczap, podkreślając, że to on udzielił ślubu parze. Kilka dni po ceremonii nowożeńcy pokazali w mediach społecznościowych zdjęcia z tego dnia.

Kamil Grabara wziął ślub

Niedawno 10-lecie ślubu obchodzili Marina i Wojciech Szczęsny. Teraz media obiegła kolejna piękna nowina. Piłkarz reprezentacji Polski wziął ślub. Ślub w plenerowej, jeziornej oprawie to dziś jeden z najmocniejszych trendów, a wybór miejsca przez Kamila Grabarę i Dominikę Robak idealnie wpisuje się w tę estetykę: natura, spokojne tło i elegancka infrastruktura. W tym przypadku scenerią była okolica Jeziora Słupeckiego, co od razu nadało wydarzeniu charakteru nie tylko prywatnej uroczystości, ale też lokalnego wydarzenia, o którym mówiło się szerzej.

To właśnie burmistrz Słupcy Jacek Szczap przekazał informację publicznie:

Wczoraj miałem zaszczyt i przyjemność udzielić ślubu Dominice Robak, naszej słupczance, muzykalnej modelce oraz Kamilowi Grabarze - piłkarzowi występującemu na pozycji bramkarza, reprezentantowi Polski. To wyjątkowy moment nie tylko dla Młodej Pary, ale również dla naszej lokalnej społeczności. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu w życiu Dominiki Robak oraz Kamila Grabary i wspólnie z nimi przeżywać te piękne chwile napisał w mediach społecznościowych.

Dziś przepięknymi zdjęciami ze ślubu pochwalili się sami Kamil Grabara i Dominika Robak, dodając jedynie wymowny opis: "12/06/26 - ♾️Mąż i Żona".

Dominika Robak zaprezentowała się w białej, klasycznej sukni ślubnej z odkrytym dekoltem, a włosy miała upięte w kok. Kamil Grabara postawił na szary garnitur.

Związek Kamila Grabary i Dominiki Robak

Kamil Grabara i Dominika Robak są parą od marca 2019 roku. Ich relacja ma więc już solidny staż, a ślub domknął etap, który zaczął się kilka lat temu. Zaręczyny odbyły się latem 2020 roku, a teraz para postawiła na formalny krok i uroczystość w wyjątkowym miejscu.

Kim jest żona Kamila Grabary? Dominika Robak jest modelką, a według podawanych informacji jej pasją jest także muzyka: śpiewa oraz gra na skrzypcach i fortepianie.

Zobacz także: