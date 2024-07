Radosny dzień dla Beaty Kempy! W sobotę 1 października szefowa Kancelarii Premiera wydała za maż swoją córkę Ninę! Na uroczystości w kościele Matki Boskiej Częstochowskie w Sycowie pojawili się pojawili się m.in. Andrzej Duda i Agata Duda oraz Zbigniew Ziobro z żoną. Mszę koncelebrował osobiście sam ojciec Tadeusz Rydzyk! W trakcie mszy tłumaczył, dlaczego przyjechał:

Nie mogłem tu nie być. Jak pani młodej mama mogła przyjechać do Torunia, to ja nie mogłem przyjechać do Sycowa? - pytał na filmie, który pokazał Fakt.pl.