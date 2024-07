Andrzej Duda skomentował niezręczną sytuację, do której doszło podczas uroczystości z udziałem papieża Franciszka na Wawelu. Internauci wychwycili jeden szczegół podczas czwartkowego powitania Ojca Świętego. Gdy kroczyli przez zamkowy dziedziniec, po specjalnie przygotowanym czerwonym dywanie szedł pan prezydent, papież jednak szedł obok.

Na pozór drobiazg przez wielu internautów został okrzyknięty wpadką. No bo jak to - gość, na którego cześć dywan rozwinięto, idzie obok? Czyżby to powszechnie znana skromność Franciszka, czy też niefortunne ustawienie prezydenta i papieża?

Jeden z użytkowników Twittera postanowił zapytać o to Andrzeja Dudę. A ten odpowiedział!

Andrzej Duda na czerwonym dywanie. Papież Franciszek poza nim - napisał po angielsku jeden z użytkowników.

Ale kto idzie pierwszy? - opowiedział krótko prezydent.

Przekonuje Was to?

