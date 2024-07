Alan Andersz już od najmłodszych lat miał okazję smakować aktorskiego chleba. Jako 11-latek zadebiutował w serialu "Ja, Malinowski", a potem grał m.in. w "Na Wspólnej", "Oficerze" i "39 i pół". Obecnie możemy go oglądać w produkcji "Układ Warszawski". Aktor ma więc całkiem niezłe CV, ale nie znaczy to, że przez cały rok śpi spokojnie i czasem się nie denerwuje.

- Czekanie na role (...) jest naprawdę najtrudniejsze do zaakceptowania. Jak nie dostanę jakiejś fajnej roli, to nie mogę pokazać w stu procentach tego, co potrafię, wykazać się, etc. To, czy ja będę grał, czy nie – nie do końca zależy ode mnie. Dostaję informację o castingu, idę, daję z siebie wszystko i to jest tyle, co mogę zrobić. Decyduje ktoś inny – powiedział "Faktowi".

Pomimo tego wydaje się, że Alan nie ma powodu do niepokoju. Z pewnością jeszcze nie raz będzie miał okazję wykazać się kunsztem.

