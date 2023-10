Za nami długo wyczekiwana wizyta Dody w studiu "Dzień Dobry TVN"! Wywiad z gwiazdą, po ponad 10 latach nieobecności artystki w stacji TVN, przeprowadzili Anna Kalczyńska oraz Andrzej Sołtysik. Pytania prezentera wzbudziły spory niesmak wśród niektórych widzów programu, którzy nie oszczędzają dziennikarza w komentarzach. Zobaczcie, o co poszło.

Doda w "Dzień Dobry TVN" - widzowie miażdżą Andrzeja Sołtysika

Doda w studiu "Dzień Dobry TVN" pojawiła się po ponad 10 latach nieobecności w show. Gwiazda miała okazję wykonać na żywo swój najnowszy singiel "Zatańczę z aniołami" z pokrytej platyną płyty "Aquaria". Przed występem zaś udzieliła długiego wywiadu, który przeprowadzili Anna Kalczyńska oraz Andrzej Sołtysik.

W trakcie rozmowy padły poważne wyznania o depresji, z którą jakiś czas temu zmagała się gwiazda, czy o jej wewnętrznej przemianie. Nie wszystkim jednak spodobało się podejście Sołtysika do rozmowy z gwiazdą. Już na samym wstępie, zamiast o nowej płycie, zaczął wypytywać Dodę o... pomidorową jej mamy, oraz to czy woli ją jeść z ryżem czy makaronem. Potem zrobiło się już nieco poważniej, choć to Kalczyńska zadawała te trudniejsze pytania. Kiedy Doda mówiła o przebytej chorobie, Andrzej nagle wypalił: "Jesteś już samodzielna?". Widzowie od razu zwrócili na to uwagę - w komentarzach na Instagramie nie oszczędzają dziennikarza, twierdząc, że jego "wtrącenia" były bardzo słabe.

Artur Zawadzki/REPORTER

W komentarzach widzowie chwalą Dodę za jej opanowanie i cierpliwość oraz poczucie humoru w trakcie rozmowy. Nie zostawiają jednak suchej nitki na Andrzeju Sołtysiku:

Nie no szacun dla Dody za cierpliwość i klasę w odpowiedzi na te żałosne pytania Sołtysika typu… "Jesteś już samodzielna? Hehe’ do dojrzałej i świadomej siebie kobiety po depresji. Ręce mi opadły

Pytania Pana Sołtysika do Dody są żenujące

Czy wy musicie równocześnie mówić??? nie możecie ustalić przed wejściem kto gada????

Wszysyko super, gdyby nie Pan Sołtysik wchodzący Pani Ani non stop w zdanie... I zadający od czapy pytania...

, ale Doda z klasą na wszystko odpowiadała - czytamy w komentarzach na social mediach.

Zgadzacie się?

Sama Doda była bardzo zadowolona z rozmowy w "Dzień Dobry TVN". Gwiazda wiedziała, że na ten moment czekają nie tylko jej fani, ale również rodzice. Na koniec swojej wizyty w studiu podsumowała:

Moi rodzice również nas dzisiaj oglądają, jak wszyscy, cała Polska. Słyszałam, że każdy żył tym wywiadem, co tu się będzie dzisiaj działo. Widać, że można fajnie i z klasą porozmawiać. Dziękuję - powiedziała na wizji.

Oglądaliście?

