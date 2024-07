To już oficjalne - splash opanował Hollywood. Amerykańskie gwiazdy oszalały na punkcie oblewania się wodą z lodem, ale to nie jest tylko zabawa, bowiem większość celebrytów wspiera przy okazji finansowo fundację ALS, która zanotowało już kilkanaście milionów dolarów wpłat w zaledwie tydzień. Przypomnijmy: Splash opanował zagraniczne gwiazdy. Wybraliśmy dla was najlepsze

Reklama

Ice Bucket Challenge opanowuje też powoli inne kraje. Swoim splashem postanowiła pochwalić się Conchita Wurst i tak jak mogliśmy przypuszczać, w jej przypadku nie odbyło się to w tradycyjny sposób. Zwyciężczyni Eurowizji postanowiła nagiąć nieco zasady i zamiast oblać się wodą, zaczęła... jeść pucharek lodów. Wszystko w komediowym stylu, ale i dobrej wierze. Conchita zachęca bowiem, aby podwajać swoje wpłaty na konto fundacji ALS - wtedy można uniknąć splasha.

Splash Conchity poniżej. Jak wam się podoba?

Zobacz: Mocna sesja Conchity z ciężarną modelką. Zdjęcia zrobił sam Lagerfeld

Zobacz także

Reklama

Conchita Wurst w obiektywie Karla Lagerfelda: