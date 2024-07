Alicja od początku chciała zachować "nutkę polskości" mimo, że jej synek ma amerykańskie obywatelstwo. Ona również myślała, że jej dalsze życie u boku irlandzkiego partnera Colina Farrella potoczy się za oceanem. Teraz kiedy podobno Alicja coraz bardziej nosi się z zamiarem powrotu do Polski, chce by Henry Tadeusz został polskim Herykiem. Jak donosi "Fakt" Bachleda-Curuś nazywa synka Heńkiem i w związku z planowanym powrotem będzie chciała by jej syn nosił całkowicie polskie imię.

Myślicie, że Colin się zgodzi? W końcu podobno żyją w "dobrych stosunkach"?