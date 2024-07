Program Warsaw Shore to kontrowersyjne show, w którym bierze udział grupa młodych ludzi, którzy wspólnie imprezują. Nie raz dochodziło do sytuacji, którymi widzowie byli oburzeni. Mimo to program cieszył się sporą oglądalnością, a po pierwszej serii powstały nawet dwie pary. Zobacz: Pierwsze wyjście Elizy i Trybsona po narodzinach córki. Celebrytka w BARDZO krótkiej sukience

Najgłośniejszym echem odbił się związek Elizy i Trybsona, którzy właśnie niedawno zostali rodzicami i nie mogą nacieszyć się maleństwem. Kiedy para dowiedziała się, że celebrytka jest w ciąży pojawiła się informacja, że odchodzą z ekipy, aby przygotować się do tej ważnej roli. Pod koniec sierpnia pojawiła się informacja, że inna uczestniczka, która miała zastąpić Elizę również jest w błogosławionym stanie. Alicja z Warsaw Shore na początku nie była gotowa na ciążę, a z show odeszła bardzo szybko z powodu tęsknoty za chłopakiem.

Właśnie Alicja została szczęśliwą mamą i pochwaliła się swoją pociechą na Instagramie. Co ciekawe wybrała bardzo oryginalne imiona - Cherlize Abigail Grace. To pierwsza pociecha Alicji i jej partnera, Donalda, którzy razem mieszkają w Wielkiej Brytanii.

