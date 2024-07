Uczestnicy "Warsaw Shore" przeżyli kilka miesięcy temu prawdziwe zaskoczenie, gdy dwójka głównych bohaterów - Trybson i Eliza odeszli z powodu ciąży celebrytki. Od tego czasu uczestniczka reality-show przestała imprezować, a skupiła się głównie na dobrym przygotowaniu do roli mamy. Co jakiś czas z dumą prezentuje swoją ciążowe krągłości. Przypomnijmy: Eliza z OGROMNYM brzuszkiem nad morzem w bikini. Zdradziła termin porodu

Wczoraj okazało się, że w ciąży jest również inna bohaterka "Ekipy" - Alicja. Dziewczyna w show była bardzo krótko - odeszła m.in. z powodu tęsknoty za chłopakiem. Jak mówi, pierwsze miesiące były dla niej ciężkie - musiała zapomnieć o zabawie, ukochanych szpilkach czy o używkach. Alicja nie jest do końca gotowa na macierzyństwo, ale cieszy się, że zostanie matką:

Ciąża to błogosławieństwo, ale nie oszukujmy się, ze ten okres 9 ms jest czasem samych radości. Kobieta w ciąży traci kontrole nad wieloma aspektami jej życia- tymi fizycznymi, które są spowodowane miedzy innymi nudnościami, bólami i przewlekłym zmęczeniem, -jak i psychicznymi, związanymi ze zamianami stylu życia i ciągle zmieniającym się ciałem, nad którym tracimy kontrole. Zdaje sobie sprawę, ze możne nie jest to najlepszy moment dla mnie na dziecko, ale nigdy nie cofnęłabym czasu. Jestem wdzięczna za życie, które we mnie powoli dojrzewa i zrobię wszystko co w mojej mocy żeby dać maleństwu poczucie bezpieczeństwa i dużo bezgranicznej, bezwarunkowej miłości. - pisze na fanpage''''u (pis. oryginalna)