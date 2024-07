Pod koniec kwietnia, jako pierwsi poinformowaliśmy was, że zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Idol" w Polsce, spodziewa się dziecka. Alicja Janosz nie czekała długo, żeby pochwalić się odmiennym stanem i kilka dni po publikacji wrzuciła do sieci zdjęcie na którym widać naprawdę spory brzuszek ciążowy. Gwiazda od czterech lat jest szczęśliwą żoną Bartka Niebieleckiego, który jest także jej menedżerem. Przypomnijmy: Alicja Janosz coraz okrąglejsza. Pochwaliła się brzuszkiem

Reklama

Wokalistka powoli szykuje się do porodu, ale nie oznacza to, że zrezygnowała z życia towarzyskiego i zawodowego. Wciąż koncertuje z zespołem oraz spełnia się w nowej roli - jako nauczycielka śpiewu podczas specjalnych warsztatów. Kilka dni temu Janosz pochwaliła się tym jak urządzony jest pokój jej jeszcze nienarodzonego dziecka. Po dodatkach widać, że przyszła mama nie zamierza oszczędzać na dziecku - na łóżku znajduje się bowiem koc znanej marki La Millou, który kosztuje 150 złotych - a jak łatwo dostrzec, w pokoju jest kilka podobnych. Również łóżeczko wygląda na naprawdę solidne i z pewnością nie należało do najtańszych.

Podoba wam się styl zaproponowany przez Alicję?

Zobacz: Alicja Janosz w nowej roli. Jak sobie poradziła?

Zobacz także

Reklama

Tak zmieniła się Alicja Janosz od czasów "Idola":