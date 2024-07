Prawdziwe imię i nazwisko: Alicia Augello Cook

Reklama

Data urodzenia: 25 stycznia 1981r.

Znak zodiaku: Wodnik

Zawód: piosenkarka, aktorka

Alicia Keys już w wieku 16 lat ukończyła Professional Performing Arts School. Jej debiutancka płyta "Songs in A Minor", wydana w 2001 roku, sprzedała się w ponad 12 mln egzemplarzy i została uhonorowana 5 nagrodami Grammy.

W 2003 roku Alicia wydała drugi album "The Diary of Alicia Keys", który również osiągnął sukces sprzedażowy i zdobył w 2005 roku kolejne 4 nagrody Grammy. Trzeci krążek "As I Am" wydany w 2007 roku przyniół jej następne 3 nagrady Grammy.

Pod koniec 2009 roku ukazała się najnowsza płyta Alicii Keys "The Element of Freedom".

Zobacz także

Reklama

Alicia Keys spróbowała, i to z powodzeniem, swoich sił również w aktorstwie. Wystąpiła w kilku filmach: "As w rękawie", Niania w Nowym Jorku", "Sekretne życie pszczół". Za drugoplanową rolę w "Sekretnym życiu pszczół" była nominowana do nagrody NAACP Image Awards.