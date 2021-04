Ida Nowakowska ma już dość! Gwiazda TVP odpowiedziała na kontrowersje o krytyce Roxie Węgiel w "Dance Dance Dance"

Ida Nowakowska zareagowała na medialne doniesienia dotyczące jej zachowania w "Dance Dance Dance". Gwiazda TVP podczas relacji na InstaStories opublikowała oświadczenie w którym odpowiada i dementuje informacje, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej. Sprawdźcie, jak Ida Nowakowska komentuje plotki na swój temat!

Ida Nowakowska mówi dość

W ostatnim odcinku "Dance Dance Dance" największe emocje wywołał taniec Roksany Węgiel. 16-letnia wokalistka zatańczyła choreografię z występu Rihanny. I chociaż Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola byli zachwyceni tańcem Roksany Węgiel to Ida Nowakowska zwróciła uwagę zbyt odważną odsłonę młodej gwiazdy.

Młoda dziewczyna, która pozwoliła sobie na wulgarność- mówiła w rozmowie z kolegami w jury.

Co ciekawe, już po emisji ostatniego odcinka "Dance Dance Dance" w mediach pojawiły się informacje, że Ida Nowakowska miała zastrzeżenia do stylizacji i makijażu Roksany Węgiel. Źródło portalu pudelek.pl donosiło, że po programie Ida postanowiła nawet poruszyć kwestię kreacji Roksany ze stylistką "Dance Dance Dance". Teraz Ida Nowakowska odniosła się do medialnych informacji!

Czytam dosyć sporo nieprawdziwych "newsów" na mój temat... staram się do nich nie odnosić... bo po co... ale tym razem zareaguje bo... Kocham Kasię Śródkę która jest również moją (cudowną) stylistką... i tak się zastanawiam... czy tylko ja nie pamiętam, że nie rozmawiałam z Tobą a propos żadnej ze stylizacji uczestników ddd? - zastanawia się Ida Nowakowska. To przecież nie moja działka. Takie rzeczy zostawiam profesjonalistom. A my mamy tych wybitnych i najlepszych! - dodała.

Zobaczcie całe oświadczenie Idy Nowakowskiej dotyczące ostatnich doniesień medialnych!

Zobacz także: Ida Nowakowska przeszła metamorfozę. W nowej fryzurze wygląda jak Alicia Keys!

Ida Nowakowska dementuje plotki medialne.

Instagram/mat. prasowe TVP

Gwiazda TVP w swoim wpisie odniosła się do plotek na swój temat.