Niedzielna gala MTV EMA 2014 w Glasgow przyciągnęła całą plejadę światowych gwiazd muzyki. Okazja była tym bardziej szczególna, że impreza obchodziła w tym roku swoje 20-lecie, więc naprawdę było na co popatrzeć i czego posłuchać. Przypomnijmy: Plejada zagranicznych gwiazd na gali MTV EMA 2014

Jednym z największych zaskoczeń był występ Alicii Keys, która jest już w mocno zaawansowanej ciąży. Artystka zaśpiewała swój polityczny manifest "We Are Here", który był nominowany do nagrody w kategorii "Best Song With A Message". Keys zaprezentowała się w obcisłej jasnej sukience, która podkreślała jej kształty i widać było, że utwór jest niezwykle bliski jej sercu.

Podobał wam się wczorajszy występ Alicii na gali MTV?

Gwiazdy na gali MTV EMA 2014: