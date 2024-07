Alicia Keys, znana wokalistka i aktorka, urodziła drugiego syna. Koniec roku był dla artystki i jej męża wyjątkowo szczęśliwy!

Genesis Ali Dean przyszedł na świat 27 grudnia tego roku.

Alicia od 2010 jest szczęśliwą żoną Swizza Beatza i mamą małego Egypta.

Para uchodzi za jedno z najbardziej wzorcowych i najbardziej kochających się małżeństw.

Łączy ich wspólna pasja do muzyki, Swizz jest producentem muzycznym, filmowym oraz raperem.

Młodzi rodzice nie posiadają się ze szczęścia!

Alicia Keys umieściła na swoim profilu na Instagramie urocze, symboliczne zdjęcie:

The joy of joy is joy!! It's a boy!!???????????????? we are so grateful!! #blessings!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Alicia Keys (@aliciakeys) op Dec 12, 2014 at 11:26 PST

We wrześniu tego roku artystka zamieściła na swoim oficjalnym profilu w serwisie Facebook teledysk do piosenki "We Are Here", który napisała w trakcie drugiej ciąży.

W wiadomości dla fanów wokalistka przyznała, że napisała utwór z myślą o swoim przyszłym dziecku.

Gratulujemy!

