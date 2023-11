Czy wiesz, co łączy Camillę Cabello, Alicię Keys, Christinę Aguilera, Sandrę Bullock, Halle Berry i Annę Jagodzińską? Każda z nich jest fanką Lilou, czyli znanej, polskiej marki biżuteryjnej, która podbiła świat! Ulubione dodatki gwiazd mogą być wspaniałą inspiracją na świąteczne prezenty dla bliskich. Zobacz, na jaką biżuterię w tym sezonie stawiają największe sławy!

Choker California na okładce magazynu TIME

Camila Cabello ma teraz swoje „5 minut”. Jej piosenki królują na listach przebojów, a w mediach jest głośno o jej romansie z Shawnem Mendesem. Co więcej, ostatnio młoda gwiazda znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób amerykańskiego magazynu TIME! W związku z tym wyróżnieniem artystka pojawiła się na okładce prestiżowego pisma w eleganckim czarnym kombinezonie i złotym chokerze California od Lilou! Czujemy, że to jeszcze nie ostatnie słowo Camilli!

Alicia Keys w kolczykach Lilou

Alicia Keys jest jedną z najbardziej utytułowanych i nagradzanych artystek na świecie. Przez niektórych jest nawet nazywana królową soulu! Ostatnio gwiazda zadała szyku na ceremonii ogłoszenia nominacji do 62. Nagród Grammy w Nowym Jorku. Zdecydowała się na fryzurę w stylu lat 20., a do pudrowo-różowego kombinezonu dobrała przepiękne złote kolczyki Lilou w wersji XL z kolekcji Lune. Jej stylizacja zachwyciła wszystkich zebranych na wydarzeniu!

Ulubiona biżuteria Lilou od Ani Jagodzińskiej

Anna Jagodzińska jest znaną na całym świecie modelką oraz jedną z najwierniejszych fanek Lilou w polskim show-biznesie! Ostatnio gwiazda postawiła na elegancką stylizację w stylu retro. Do drapowanej, czarnej sukienki i eleganckich szpilek, dobrała srebrne kolczyki spirale z cyrkoniami od Lilou. Jak na prawdziwą fashionistkę przystało, Ania przełamała czerń kreacji, bordową, welurową torebką Maia również z Lilou. Całość? Na 6!

Najlepszy prezent dla niej? Biżuteria Lilou!

Szukasz świątecznego prezentu dla bliskich, a może dla… siebie? Jeśli tak, nowa kolekcja Sun od Lilou, będzie doskonałym wyborem! Znajdziesz w niej eleganckie i niebanalne kolczyki, pierścionki, naszyjniki i bransoletki ozdobione żółtym kwarcem w kształcie słońca. Czy wiesz, że ten kamień szlachetny symbolizuje stabilność i bezpieczeństwo? Z tyłu zawieszki możesz wygrawerować specjalny napis, datę lub rysunek. Taki podarunek będzie bardzo osobisty i pokaże, że zależy ci na obdarowanej osobie. A co jeśli to ty zakochałaś się w kolekcji Sun? Mamy niezawodny sposób – wystarczy, że „przypadkiem” podeślesz ten artykuł swojemu świętemu Mikołajowi :). To zawsze działa!

W tym roku najpiękniejsze prezenty znajdziesz w butikach Lilou oraz na stronie internetowej polskiej marki!

Materiał powstał z udziałem marki Lilou