Ola Szwed nigdy nie należała do ulubienic plotkarskiej prasy i rzadko gościła na łamach tabloidu. Pojawiały się wprawdzie plotki o tym, z kim aktualnie się spotyka, ale dopiero teraz doniesienia na jej temat przybrały na sile. Wszystko z powodu domniemanej ciąży, w której jest aktorka. Przypomnijmy: Szwed w zaawansowanej ciąży. Ola poznała płeć dziecka

Temat ciąży wywołał też lawinę artykułów dotyczących życia uczuciowego Szwed. W przeszłości spekulowało się, że aktorka była związana m.in. Baronem i Tomaszem Stockingerem, choć nigdy oficjalnie nie zabierała w tej sprawie głosu. Po natknięciu się na kolejną plotkę na swój temat, Szwed postanowiła wystosować post na Facebooku, w którym wyśmiewa artykuły tabloidów. Zapewnia też, że od dwóch lat nie udzieliła żadnego wywiadu, w którym poruszałaby wątek swojego życia prywatnego.



Nie mam zwyczaju komentowania plotek na mój temat, ale tym razem zrobię wyjątek - Anna K. wysłała mi dziś na "Dzień dobry" fragment pewnego "artykułu" i po prostu muszę się z wami TYM podzielić : "Aleksandra Szwed najpierw była związana z Baronem, potem z Tomaszem Stockingerem a punktem zwrotnym w jej karierze była sesja dla Playboya, w której pokazała nagie pośladki." - To, że rzetelność nigdy nie była mocną stroną portali plotkarskich wiadomo nie od dziś, ale tym razem ilość bredni w bredni sprawia, że po prostu nie sposób się nie uśmiechnąć! Przy okazji chciałam również nadmienić, że od ponad 2 lat nie udzieliłam ŻADNEGO WYWIADU DOTYCZĄCEGO MOJEGO ŻYCIA OSOBISTEGO ani gazecie "Na Żywo" (jak donosi jeden z portali ponoć "wywiad" ze mną był w ostatnim numerze (?!)), ani żadnej innej… i może was to zdziwi, ale portalom plotkarskim również nie - choć co poniektóre to właśnie usilnie sugerują… - czytamy na Facebooku Szwed.