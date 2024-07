30 maja odbył się pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego. W ostatniej drodze towarzyszyli mu artyści, oraz przyjaciele, w tym Aleksandra Kwaśniewska, która pojawiła się z mężem Kubą Badachem oraz mamą Jolantą Kwaśniewską, aby oddać mu cześć.

Aleksandra Kwaśniewska wspominała niedawno wywiad ze Zbigniewem Wodeckim, który przeprowadziła z nim rok temu do Vivy!. Już wtedy okazało się, że Wodecki ma zaplanowany zabieg na serce. Artysta zażartował wtedy w swoim stylu ze swojego stanu zdrowia. Co powiedział? Przypomniała to Ola w swoim pożegnaniu.

To fragment wywiadu, który przeprowadziłam ze Zbyszkiem rok temu. Spóźnił się chwilę, bo pomyliły mu się dni, w związku z czym postanowił, że w ramach zadośćuczynienia będziemy przez cały wywiad jedli ostrygi .

Równo rok wcześniej, gdy jechaliśmy razem samochodem, powiedział mi, że ma zaplanowany zabieg na serce. Bardzo się tym przejęłam, a on widząc to powiedział:

"Oleńko, nic się nie martw. To tylko serce. Wszyscy wiemy, że najważniejsze są włosy."

Tak go zapamiętam. Jako skromnego geniusza, żartującego z siebie nawet w sytuacjach, gdy nikomu nie było do śmiechu.

Zbyszku, będziemy kochać do upadłego. Ale Ty już wszystko wiesz... - napisała Aleksandra Kwaśniewska na swoim Instagramie żegnając mistrza.