Już jutro do sklepów trafi najnowszy numer "Vivy!". Tym razem na okładce pojawiła się Aleksandra Kwaśniewska. Dziennikarka w szczerej rozmowie opowiada o tym, czy czuje się ikoną stylu oraz zdradza co ją inspiruje, co denerwuje oraz z czym walczy.

W magazynie znajdziemy również wywiad Piotra Najsztuba z Pawłem Delągiem. Jak w rzeczywistości wygląda rosyjska kariera polskiego aktora? Oprócz tego kontrowersyjna reżyserka Małgorzata Szumowska zdradza swoje tajemnice.

Nowy numer "Vivy!" w sprzedaży od jutra za 2,99 złotych. Kupisz go także z książką "Diana. Moja historia".

