Ślub Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha był jednym z najgłośniejszych wydarzeń medialnych w ostatnich latach. Uroczystości towarzyszyło gigantyczne wręcz zainteresowanie i z pewnością przeszła ona do historii. Małżeństwo wzięło też udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, która znalazła się w "Vivie!". Przypomnijmy: Ślubna sesja Kwaśniewskiej i Badacha w "Vivie!"

Okazuje się jednak, że życie gwiazdy mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Na rynku ukazała się książka Jacka Adamczyka "Wódz" o słynnym bokserze Witaliju Kliczko. W jednym z fragmentów wypowiada się Aleksander Kwaśniewski, w którym były prezydent zdradza, że ręką jego córki był poważnie zainteresowany inny mężczyzna. Kwaśniewski wyjawił, że brat Witalija Kliczko, Wladymir, chciał poślubić Aleksandrę i gorąco namawiał do tego całą ich rodzinę. Historia ma formę anegdoty, choć polityk głośno zastanawia się, co by było, gdyby do takiego ślubu rzeczywiście doszło.

Witalij, jak wiadomo, ma bardzo uporządkowane życie rodzinne. Natomiast Władimir wręcz przeciwnie. W pewnym okresie Witalij był bardzo zainteresowany, by wyswatać swego brata z moją córką, kiedy jeszcze nie była mężatką. Przy jakiejś towarzyskiej okazji, byliśmy wtedy na kolacji, Witalij przekonywał mnie i moją żonę, że koniecznie trzeba to zrobić, że może by coś z tego wyszło. Śmialiśmy się wtedy wszyscy. I starałem się nawet sobie wyobrazić, jak by to było, gdyby ona faktycznie wyszła za Władymira - cytowany jest w książce Kwaśniewski.

Aleksandra i Władymir byliby ładną parą?

