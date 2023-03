Aleksandra Konieczna już tak nie wygląda. Serialowa Honorata z "Na Wspólnej" jest nie do poznania

Za nami gala rozdania Orłów 2019, czyli najważniejszych filmowych nagród. Jak można było się spodziewać, najwiecej statuetek trafiło dla twórców "Zimnej wojny". Na tym wydarzeniu nie zabrakło więc zarówno reżysera filmu - Pawła Pawlikowskiego wraz z żoną Małgorzatą Belą oraz Joanny Kulig , wcielającą się w główną rolę. Ostatnich kilka miesięcy aktorka spędziła w USA, gdzie urodziła swoje pierwsze dziecko. Teraz Joanna Kulig wróciła do Polski i po raz pierwszy od narodzin swojego synka pojawiła się na czerwonym dywanie. Aktorka odebrała także nagrodę za najlepszą główną rolę kobiecą. Joanna Kulig na rozdaniu Orłów 2019 Joanna Kulig pojawiła się na czerwonym dywanie w doskonałym nastroju. Aktorka chętnie udzielała wywiadów, pozowała do zdjęć i wyglądała na bardzo szczęśliwą. Uwagę zwracała także jej stylizacja - zamiast klasycznej sukienki, Joanna Kulig wybrała damski garnitur, czyli jeden z najgorętszych trendów sezonu i oversize'ową koszulę. Aktorka postawiła na klasyczny czarny total look. Joanna Kulig na swoim Instagramie podziękowała za statuetkę Orła 2019. Od Cannes po Orły. Dziękuję bardzo wszystkim za ten niezwykły czas 🙂 - napisała. Wyświetl ten post na Instagramie. ▫️Od Cannes po Orły. Dziękuję bardzo wszystkim za ten niezwykły czas 🙂 | fot. #repost @ellepolska ▫️ #Orly2019 #ZimnaWojna #ColdWar #PawelPawlikowski▫️ . . . . . #EllePolska #JoannaKulig #PolishActress ▫️ Post udostępniony przez Joanna Kulig (@joannakulig_official) Mar 25, 2019 o 3:08 PDT...