Aleksandra Kisio nagle zniknęła z polskich mediów, odkąd pojawiła się informacja, że jest w ciąży. Niedawno aktorka w wielkim stylu zaliczyła kilka imprez, gdzie śmiało eksponowała swój coraz większy brzuszek w efektownych kreacjach. Termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a noworodka oczekuje także matka Oli, Izabela Kisio-Skorupa, która "nie została jeszcze poinformowana" o ciąży. Przypomnijmy: Ciężarna Kisio wróciła na salony. Jej brzuch jest ogromny

Gwiazda na ostatnim pokazie mody pierwszy raz zabrała głos w sprawie ciąży. Na razie wszystko układa się pomyślnie, ale z biegiem czasu jest jej coraz ciężej. Aktorka nie planuje na razie powrotu do pracy, a całą energię skupia na sobie. Ma też już przygotowaną wyprawkę dla malucha. Na początku ciąży wpadła w prawdziwy zakupowy szał:

Czuję się wyjątkowo dobrze. Im dłużej, tym jest coraz ciężej, bo kobieta ma coraz mniej siły, brzuch jest coraz większy, nie ma co ukrywać, że wszystkie jesteśmy pełne energii i gotowe do działania. Są słabsze momenty, natomiast sam początek trafił mi się dobry. Powiem szczerze, że jestem skupiona na swoim stanie. Jak to się ułoży jeśli chodzi o pracę? Zobaczymy. Można sobie różne rzeczy zakładać, ale jak to będzie w praktyce, nikt nie wie. Mam już wszystkiego trzy kartony. Wszystko póki co sama wybieram, Już w tej chwili mniej, na początku był szał zakupowy, w tej chwili już prawie wszystko ma - przekonuje aktora w rozmowie z jastrzabpost.pl